Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde özel gereksinimli bireyler için yüzme kursu açıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi iş birliğinde özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursu düzenlendi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi iş birliğinde özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursu düzenlendi.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli bireylerin katıldığı kurs, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor.
TOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Neslihan Canpolat Çığ, özel gereksinimli çocuk ve gençlere sundukları hizmetlere yüzme kursunu da eklediklerini belirterek, "Çocuklarımız yüzme öğretmenleriyle ücretsiz olarak yararlandıkları yüzme havuzunda hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.