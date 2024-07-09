Kırkpınar'dan madalya ile dönen pehlivanlar Tokat'ta davul zurnayla karşılandı

Pehlivan Hamamı'na kortej halinde gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında pehlivanlar, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın tarafından altın ile ödüllendirildi.

Memleketlerinde davul zurna ile karşılanan Zile Belediyespor'un pehlivanları, Cumhuriyet Caddesi'nden belediye binası önüne kadar vatandaşların da katılımıyla yürüdü.

Güreşlerde Tokat'ın Zile ilçesinden teşvik 1 kategorisinde Poyraz Bilgin ve teşvik 2'de Volkan Bilgin altın madalya, ayak kategorisinde Mücteba Bera Koç ise bronz madalya kazandı.

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