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        Kırkpınar'dan madalya ile dönen pehlivanlar Tokat'ta davul zurnayla karşılandı

        Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde madalya kazanan Tokatlı pehlivanlar, Tokat'ta törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:34
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        Kırkpınar'dan madalya ile dönen pehlivanlar Tokat'ta davul zurnayla karşılandı
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        Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde madalya kazanan Tokatlı pehlivanlar, Tokat'ta törenle karşılandı.

        Güreşlerde Tokat'ın Zile ilçesinden teşvik 1 kategorisinde Poyraz Bilgin ve teşvik 2'de Volkan Bilgin altın madalya, ayak kategorisinde Mücteba Bera Koç ise bronz madalya kazandı.

        Memleketlerinde davul zurna ile karşılanan Zile Belediyespor'un pehlivanları, Cumhuriyet Caddesi'nden belediye binası önüne kadar vatandaşların da katılımıyla yürüdü.

        Pehlivan Hamamı'na kortej halinde gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında pehlivanlar, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın tarafından altın ile ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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