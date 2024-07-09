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        Yolkonak beldesinde dere ıslah çalışması başlatıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesindeki derelerin ıslahı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:27
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        Yolkonak beldesinde dere ıslah çalışması başlatıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesindeki derelerin ıslahı için çalışma başlatıldı.

        Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, ıslah projesi uygulanacak derelerde incelemede bulundu.

        Yolkonak'ın daha temiz ve güvenli bir şehir olması için gayret ettiklerini anlatan Özgür, Tokat DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile derelerin ıslah edilmesi gerektiği konusunda görüştüklerini söyledi.

        Dere ıslah çalışmaları için Çetinkaya'ya teşekkür eden Özgür, derelerin yanı sıra sulama ve kurutma kanallarında da çalışma yapacaklarını belirtti.

        Özgür, "Derelerdeki temizliğin yanı sıra olası afet durumunda yaşanacak maddi ve manevi hasarı en aza indirmek için çalışacağız. Çok önemli gördüğüm dere ıslahı çalışmalarımız Allah'ın izniyle en kısa zamanda bitecek." dedi.

        Özgür, derenin etrafında çevre düzenlemesi de yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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