Yolkonak beldesinde dere ıslah çalışması başlatıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesindeki derelerin ıslahı için çalışma başlatıldı.

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, ıslah projesi uygulanacak derelerde incelemede bulundu.

Yolkonak'ın daha temiz ve güvenli bir şehir olması için gayret ettiklerini anlatan Özgür, Tokat DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile derelerin ıslah edilmesi gerektiği konusunda görüştüklerini söyledi.

Dere ıslah çalışmaları için Çetinkaya'ya teşekkür eden Özgür, derelerin yanı sıra sulama ve kurutma kanallarında da çalışma yapacaklarını belirtti.