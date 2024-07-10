Tokat Kültür veTurizm Müdürü Dölek'ten Niksar'a ziyaret

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, Niksar'da incelemelerde bulundu.

Dölek, Müdür Yardımcısı Hayati Gönültaş ve Tokat Müze Müdürü İhsan Polat ile Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ile bir araya geldi.

Ziyarette Roma Arsenali ve Niksar Kalesi'nde yapılan ve yapılacak çalışmalar ile Niksar Kamping projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dölek, bölgede inceleme de gerçekleştirdi.