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        Tokat Kültür veTurizm Müdürü Dölek'ten Niksar'a ziyaret

        Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, Niksar'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:41
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        Tokat Kültür veTurizm Müdürü Dölek'ten Niksar'a ziyaret
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        Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, Niksar'da incelemelerde bulundu.

        Dölek, Müdür Yardımcısı Hayati Gönültaş ve Tokat Müze Müdürü İhsan Polat ile Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ile bir araya geldi.

        Ziyarette Roma Arsenali ve Niksar Kalesi'nde yapılan ve yapılacak çalışmalar ile Niksar Kamping projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Dölek, bölgede inceleme de gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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