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        Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı

        Tokat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:53
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        Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Ebubekir Sezer (63) idaresindeki 60 AED 4964 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten Tokat-Niksar kara yolu Uzunburun mevkisinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düştü.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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