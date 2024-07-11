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        Niksar'da afet lojistik deposu kuruldu

        Niksar Belediyesince afet lojistik deposu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 11.07.2024 - 08:50
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        Niksar'da afet lojistik deposu kuruldu
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        Niksar Belediyesince afet lojistik deposu kuruldu.

        İlçenin doğal afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla kurulan depoda, AFAD tarafından verilen çadırlar, uyku tulumu, çadır sobası, jeneratör, hilti gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.

        Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, ilçenin geçmişte birçok deprem yaşadığını belirterek, bu amaçla bir depo oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

        AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Tepebaşı, "Elimizde olan malzemeleri toplulaştırma alanımızda oluşturduğumuz depoda birleştirdik. Personelimize arama kurtarma konusunda zaman zaman eğitim aldırıyoruz. Bu depomuzu güçlendirip olası afete her yönüyle hazırlıklı olmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

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