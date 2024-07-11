Tokat'ta evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde S.Ö'nün (45) evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit etti.
Zanlının evine düzenlenen operasyonda, odanın birinde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek oluşturulduğu belirlendi.
Evde yapılan aramada 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi.
Operasyonda S.Ö. gözaltına alındı.
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