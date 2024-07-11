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        Tokat'ta evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:03
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        Tokat'ta evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde S.Ö'nün (45) evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit etti.

        Zanlının evine düzenlenen operasyonda, odanın birinde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek oluşturulduğu belirlendi.

        Evde yapılan aramada 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi.

        Operasyonda S.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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