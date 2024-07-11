Tokat Defterdarı Karpınar'dan Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'a ziyaret
Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.
Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.
Karpınar, Pazar Belediye Başkanlığına seçilen Pervanlar'ı ziyaret ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu.
Pervanlar da ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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