Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğünden nohut üretimi yapılan alanda inceleme

Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, İl Genel Meclis üyesi Güngör Ziğarlı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Baki Taşçı ile üreticiler ve teknik personel, nohut ekimi gerçekleştirilen alanda incelemede bulundu.

Toplam 320 dekar alanda ekimi yapılan nohudun ekim ve sonrasındaki aşamaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince takip edildi.

İlçede, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 60'ı hibe olarak 40 üreticiye 4 bin 500 kilogram Azkan nohut çeşidi tohumu teslim edildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında nohut üretimi yapılan alanda incelemede gerçekleştirdi.

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