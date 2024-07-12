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        Niksar'da asayiş uygulaması yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:38
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        Niksar'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 33 araç kontrol edildi, 88 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

        Yapılan kontrol ve aramalarda 6 motosiklet ve 4 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi.

        Uygulamada, çeşitli nedenlerle sürücülere toplam 124 bin 390 lira idari para cezası da kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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