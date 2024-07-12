Niksar'da asayiş uygulaması yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 33 araç kontrol edildi, 88 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrol ve aramalarda 6 motosiklet ve 4 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, çeşitli nedenlerle sürücülere toplam 124 bin 390 lira idari para cezası da kesildi.