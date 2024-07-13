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        Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:06
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        Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor
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        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yürütülüyor.

        Çamiçi Yaylası'nda DSİ tarafından oluşturulan içme suyu göletinde arıtma tesisi yapılması için Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı açıklamada, Çamiçi Yaylası'nın su sorununu çözmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Doğal arıtma için tesis inşaatının devam ettiğini anlatan Tepebaşı, "Ardından paket arıtma takarak göletimizin suyunu içilebilir hale getirip yaylamızdaki abonelerimize vermeye başlayacağız. Artan suyumuzu da Niksar'a indirip aylık elektrik tüketimimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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