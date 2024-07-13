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        Niksar'da yangın çıkan kamyonda hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan kamyonda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:56
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        Niksar'da yangın çıkan kamyonda hasar oluştu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan kamyonda hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Niksar-Başçiftlik kara yolunda Y.D. idaresindeki 06 VSF 15 plakalı yol çizgilerinin çizilmesinde kullanılan bir kamyonda balataların ısınması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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