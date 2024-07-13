Niksar'da yangın çıkan kamyonda hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Niksar-Başçiftlik kara yolunda Y.D. idaresindeki 06 VSF 15 plakalı yol çizgilerinin çizilmesinde kullanılan bir kamyonda balataların ısınması nedeniyle yangın çıktı.

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