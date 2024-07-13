Niksar'da yangın çıkan kamyonda hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan kamyonda hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan kamyonda hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Niksar-Başçiftlik kara yolunda Y.D. idaresindeki 06 VSF 15 plakalı yol çizgilerinin çizilmesinde kullanılan bir kamyonda balataların ısınması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu.
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