Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı önünde yapılan programa Kaymakam Vekili Fatih Döner, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sami Burak Aksoy ile vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından şehitler için dua edildi.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Vekili Döner tarafından yapıldıktan sonra öğrenciler ve emniyet teşkilatı mensupları tarafından şiirler okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesinin ardından sinevizyon gösterimi ve ilahi dinletisi düzenlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması başladı
        Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması başladı
        Niksar'da yangın çıkan kamyonda hasar oluştu
        Niksar'da yangın çıkan kamyonda hasar oluştu
        Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor
        Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor
        Elektrik direğindeki baz istasyonunu onarırken bayıldı, AFAD ve İtfaiye kur...
        Elektrik direğindeki baz istasyonunu onarırken bayıldı, AFAD ve İtfaiye kur...
        Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi...
        Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi...
        Niksar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı
        Niksar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı