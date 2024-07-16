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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:06
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program gerçekleştirildi.

        Merkez Camisi avlusunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

        Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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