15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program gerçekleştirildi.

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