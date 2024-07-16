Niksar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi ve ilahi dinletisi ile son buldu.

Türk milletinin varlığını, istikbalini ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlere rahmet dileyen Tepebaşı, gazilere de şükranlarını iletti.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla bölücü terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Burada 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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