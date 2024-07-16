Yeşilin tüm tonlarını barındıran Çamiçi Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

RECEP BİLEK - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındırması ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Vatandaşların doğayla baş başa kalmak için tercih ettiği yerler arasında bulunan 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Niksar ilçesinde 15 kilometre uzaklıktaki Karadeniz ikliminin hakim olduğu Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını barındırıyor.

Yaylada kamp ve karavancılar için kurulan 60 dönümlük kamping alanı; 25 karavanlık park yeri, 100 çadırlık yer, kafeterya, market, kahvaltı bölümü, tuvalet ve duş ünitesi ile ahşaptan yapılmış tek katlı 10 evden oluşuyor.

Dağcılık, oryantiring ve yamaç paraşütü gibi doğa sporlarının da yapılabildiği yaylada, festival ve sportif aktiviteler de gerçekleştirilebiliyor.

Yaylada tatil yapmak isteyenler için ayrıca toplam 50 yatak kapasiteli butik oteller de bulunuyor.

Yaylanın doğa harikası, Orta Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Tepebaşı, "Yaylamızı daha işlevsel hale getirmek için çeşitli projelerimiz var. Burası uluslararası karavan alanı olarak belirlenmişti ancak pandemiyle biraz atıl duruma düşmüştü. Türkiye Kamp ve Karavan Derneği ile misafirlerimizin katkılarıyla burayı daha işlevsel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Çamiçi Yaylası'nın Niksar'ın turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getiren Tepebaşı, "Bu değeri, bu güzel havayı, bu doğayı turizme kazandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız. Hem belediye hem de devletimiz olarak projelerimizle burayı hak ettiği değere kavuşturacağız." ifadesini kullandı.