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        Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret etti

        Elazığ Valiliğine atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:31
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        Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret etti
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        Elazığ Valiliğine atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i makamında ziyaret etti.

        Hatipoğlu'na Türk Bayrağı hediye eden Kaymakam Çömen, Vali Hatipoğlu'na yeni görev yerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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