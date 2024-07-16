Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret etti
Elazığ Valiliğine atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Elazığ Valiliğine atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i makamında ziyaret etti.
Hatipoğlu'na Türk Bayrağı hediye eden Kaymakam Çömen, Vali Hatipoğlu'na yeni görev yerinde başarılar diledi.
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