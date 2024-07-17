Niksar Devlet Hastanesi için otopark yapımına başlandı

İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş da Belediye ve İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Niksar Devlet Hastanesi yakınında atıl durumda bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, otoparkı en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti.

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