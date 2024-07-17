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        Niksar Devlet Hastanesi için otopark yapımına başlandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkı için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:56
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        Niksar Devlet Hastanesi için otopark yapımına başlandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkı için çalışmalara başlandı.

        Niksar Devlet Hastanesi yakınında atıl durumda bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, otoparkı en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti.

        İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş da Belediye ve İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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