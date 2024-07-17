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        Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan zanlı tarlasında uyuşturucu bulununca tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip sattığı için yakalanan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan zanlı, tarlasında uyuşturucu bulununca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:28
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        Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan zanlı tarlasında uyuşturucu bulununca tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip sattığı için yakalanan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan zanlı, tarlasında uyuşturucu bulununca tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit edilince 11 Temmuz'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.Ö'nün (45), ilçeye bağlı İkizce köyündeki tarlasına da Hint keneviri ektiği belirlendi.

        Emniyet ekipleri S.Ö'nün köydeki evinde ve tarlasında yaptıkları aramada 10'u kurutmaya hazır 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Tekrar gözaltına alınan S.Ö, çıkartıldığı hakimlikçe, "Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekipleri 11 Temmuz'da ilçe merkezinde S.Ö'nün evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit etmiş, zanlının evine düzenlenen operasyonda, odanın birinde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek oluşturulduğu belirlenmişti. Evde yapılan aramada 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ışıklandırma sistemi ele geçirilmiş, gözaltına alınan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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