Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erhan K. yönetimindeki 60 ABN 017 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Zoğallıçukur köyü yakınlarında freninin patlaması sonucu yaklaşık iki yüz metre boyunca yol kenarındaki elektrik direkleri ile ağaçlara, sonrasında bir tepeye çarparak durabildi.

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