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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yol kenarındaki ağaç ve direklere çarparak durabilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:46 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:46
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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yol kenarındaki ağaç ve direklere çarparak durabilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Erhan K. yönetimindeki 60 ABN 017 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Zoğallıçukur köyü yakınlarında freninin patlaması sonucu yaklaşık iki yüz metre boyunca yol kenarındaki elektrik direkleri ile ağaçlara, sonrasında bir tepeye çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Alper Ö. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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