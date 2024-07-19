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        Niksar' yeni mezarlık çalışmaları başladı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Harmancık kabristanlığında yeni mezar yeri açma çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:43 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:43
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        Niksar' yeni mezarlık çalışmaları başladı
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde Harmancık kabristanlığında yeni mezar yeri açma çalışmaları başladı.

        Yeni mezar yerinin parsel çalışmalarını tamamlandıklarını bildiren Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı "3 bin 500 metrekarelik alanda 1000 mezar yeri olarak planlanan kabristanlık için ön talep başvurusu başlamıştır. Çeşitli büyüklüklerde parsellenen mezar yerleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze vatandaşlarımız başvurarak mezar yeri işlemlerini yapabilirler" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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