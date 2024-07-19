Yeşilyurt'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Yeşilyurt Müftülüğünce Merkez Cami önünde kurulan stantta, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ve müftülük personeli tarafından cuma namazı çıkışı aşure ikramında bulunuldu.

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