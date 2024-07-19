Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Muhammed Yusuf Yılmaz idaresindeki 07 BHZ 196 plakalı otomobil, ilçe merkezinde Ahmet Şeker yönetimindeki 60 AD 433 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Otomobil sürücüsü ile otomobildeki Eda Özkan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Tokat'ın cadde ve sokak temizliği kadın işçilere emanet
        Tokat'ın cadde ve sokak temizliği kadın işçilere emanet
        Yeşilyurt'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Yeşilyurt'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Niksar' yeni mezarlık çalışmaları başladı
        Niksar' yeni mezarlık çalışmaları başladı
        Tokat Belediyesinde çalışan personele promosyon müjdesi
        Tokat Belediyesinde çalışan personele promosyon müjdesi
        Tokat'ta uzmanlar, üniversite adaylarına YKS tercihleriyle ilgili önerilerd...
        Tokat'ta uzmanlar, üniversite adaylarına YKS tercihleriyle ilgili önerilerd...
        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı