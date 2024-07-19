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        Başçiftlik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:50
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        Başçiftlik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Başçiftlik Merkez Cami'sinin avlusunda belediye tarafından kurulan stantta, Belediye Başkanı Şaban Bolat ve personeli tarafından aşure ikramında bulunuldu.

        Belediye Başkanı Bolat, vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, "Oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi gerçekleştirdik. Bugün de aşure ikramı için vatandaşlarımızın yanındayız. Muharrem ayının coşkusunu ve bereketini vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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