Başçiftlik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Başçiftlik Merkez Cami'sinin avlusunda belediye tarafından kurulan stantta, Belediye Başkanı Şaban Bolat ve personeli tarafından aşure ikramında bulunuldu.
Belediye Başkanı Bolat, vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, "Oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi gerçekleştirdik. Bugün de aşure ikramı için vatandaşlarımızın yanındayız. Muharrem ayının coşkusunu ve bereketini vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
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