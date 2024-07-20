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        Tokat'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:55
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        Tokat'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Esence köyünde, E.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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