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        Serinlemek için Yeşilırmak'a giren genç boğuldu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:15
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        Serinlemek için Yeşilırmak'a giren genç boğuldu
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Sinan Öztürk (24), akrabaları ile piknik yapmak için Kale köyü yakınlarında Yeşilırmak kenarına gitti.

        Serinlemek için suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

        Sinan Öztürk'ün cenazesi, inceleme sonrası Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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