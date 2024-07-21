Serinlemek için Yeşilırmak'a giren genç boğuldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Sinan Öztürk (24), akrabaları ile piknik yapmak için Kale köyü yakınlarında Yeşilırmak kenarına gitti.

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