Tokat'ta seyir halindeki çinko yüklü tır yandı

Alevleri fark eden sürücü, tırı kenara park etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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