Tokat'ta seyir halindeki çinko yüklü tır yandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, çinko yüklü tır yandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, çinko yüklü tır yandı.
D-100 kara yolu Kümbetli köyü mevkisinde, Niksar'dan Erbaa istikametine seyreden Adem Servan idaresindeki 76 DF 208 plakalı, çinko yüklü tır, motor bölümünden alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı kenara park etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.
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