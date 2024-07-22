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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılıyor

        –Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde, çalışmalarında sona gelinen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yakın bir zamanda hasta kabulüne başlayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:52
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılıyor
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        –Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde, çalışmalarında sona gelinen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yakın bir zamanda hasta kabulüne başlayacağı duyuruldu.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, merkezin Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet vereceği belirtildi.

        Merkezde incelemelerde bulunan Rektör Fatih Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, cihazların satın alındığı söyleyerek, "Çok kısa zamanda faaliyete geçecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz faydalanacak. Gerek personelimiz, gerekse öğrencilerimiz artık şehir merkezine giderek zaman kaybetmeden, Taşlıçiftlik Yerleşkemizde tedavilerini olacaklar." ifadelerini kullandı.

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