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        Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenledi

        Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:35
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        Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenledi
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        Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müdürlüğün hizmetlerinden faydalanan 23 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı.

        Gülbahar Hatun İmareti'nde sünnet yemeği yiyen çocuklar, il protokolü tarafından tahsis edilen makam araçlarıyla şehir turu yaptı.

        Konvoya, Tokatlı motosiklet tutkunları da eşlik etti. Polis eşliğinde yapılan araç korteji, Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi'ne ulaştı. Burada müzeyi gezen çocuklar, daha sonra palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinlikte konuşma yapan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, şunları kaydetti:

        "528 yıl önce 1496 tarihinde kurulmuş olan Çocukları Sünnet Ettiren Vakıfın vakfiyesinde 'Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile, sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip, güzel elbiseler verile' hayır şartı gereği bu vakıf geleneğini devam ettirmek için Bölge Müdürlüğümüz hizmetlerinden faydalanan ailelerimizden toplamda 23 çocuğumuza bu toplu sünnet şölenini yapmaktayız. Vakıflar ve sundukları hizmetler bize gösteriyor ki hem Selçuklular hem de Osmanlı Devleti yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını önemsemiş, çözüm bulmaya çalışmışlardır. Böylece sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri olmuşlardır. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bize miras kalan bu vakıfları ve vakıf eserlerini yaşatmaya devam ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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