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        Tokat'ta uyuşturucu madde satışı yapan 5 kişi tutuklandı

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:39
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        Tokat'ta uyuşturucu madde satışı yapan 5 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 3 bin 712 gram sentetik uyuşturucu, 935 sentetik ecza hap, 27 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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