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        Niksar'da pencereye sıkışan yavru kumru kurtarıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde pencere arasına sıkışan kumru yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:39
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        Niksar'da pencereye sıkışan yavru kumru kurtarıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde pencere arasına sıkışan kumru yavrusu kurtarıldı.

        Bağlar Mahallesi'nde bir apartmandaki dairenin penceresine kuş sıkıştığını gören apartman sakinleri Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile ulaştıkları penceredeki kumru yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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