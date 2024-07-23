Tokatlı kadınlar geleneksel kıyafetlerini sonraki nesillere aktarıyor

Günlerce süren çalışma sonrasında elde edilen fotoğraf ve videoların, geleceğe dijital bir miras olarak bırakılması hedefleniyor.

Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beldede yaşayan kadınlar, kendilerine atalarından miras kalan birbirinden renkli geleneksel kıyafetlerini özel günlerde giymeyi sürdürüyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde yaşayan kadınlar, geleneksel kıyafetlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.

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