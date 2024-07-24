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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte ziyaretlerde bulundu

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, şehirdeki ilk ziyaretini Erenler Şehitliği'ne gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:40
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte ziyaretlerde bulundu
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, şehirdeki ilk ziyaretini Erenler Şehitliği'ne gerçekleştirdi.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve başladıktan sonra Köklü, Erenler Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine gül bıraktı.

        Daha sonra Şehit Uzman Çavuş Salih Uyumaz'ın baba ocağına giden Köklü, ardından Tokat Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

        Vali Köklü, Tokat Huzurevi’nde düzenlenen Bocce Turnuvası'nı izledi.

        Vali Abdullah Köklü, son ziyaretini Tokat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklara gerçekleştirdi. Burada çocuklarla bir araya gelen Köklü, çocuklarla bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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