Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte ziyaretlerde bulundu

Tokat Valisi Abdullah Köklü, şehirdeki ilk ziyaretini Erenler Şehitliği'ne gerçekleştirdi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve başladıktan sonra Köklü, Erenler Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine gül bıraktı.

Daha sonra Şehit Uzman Çavuş Salih Uyumaz'ın baba ocağına giden Köklü, ardından Tokat Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Vali Köklü, Tokat Huzurevi’nde düzenlenen Bocce Turnuvası'nı izledi.

Vali Abdullah Köklü, son ziyaretini Tokat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklara gerçekleştirdi. Burada çocuklarla bir araya gelen Köklü, çocuklarla bir süre sohbet ederek başarılar diledi.