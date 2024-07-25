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        Tokat Valisi Köklü, Sulusaray'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:27
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        Tokat Valisi Köklü, Sulusaray'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

        Merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçenin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

        Vali Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklama, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Köklü, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.

        AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

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