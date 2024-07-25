Tokat Valisi Köklü, Sulusaray'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçenin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Vali Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklama, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köklü, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.