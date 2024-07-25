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        Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:47
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        Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kabatepe köyünde, eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaştı.

        Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Ceylan, yanındaki kızı Tülin Ceylan ile köy muhtarı D.D. yaralandı.

        İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ceylan hayatını kaybetti, Tülin Ceylan'ın durumunun ağır olduğu, D.D'nin ise bacağından yaralı olduğu belirtildi.

        Güvenlik güçleri, hastane bahçesinde toplanan eski ve yeni muhtarın yakınları arasında arbede yaşanmaması için güvenlik tedbirlerini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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