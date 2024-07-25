Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, hastane bahçesinde toplanan eski ve yeni muhtarın yakınları arasında arbede yaşanmaması için güvenlik tedbirlerini artırdı.

İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ceylan hayatını kaybetti, Tülin Ceylan'ın durumunun ağır olduğu, D.D'nin ise bacağından yaralı olduğu belirtildi.

Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Ceylan, yanındaki kızı Tülin Ceylan ile köy muhtarı D.D. yaralandı.

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