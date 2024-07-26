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        Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:43
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        Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kent merkezinde bulunan Hac Dağı mevkisinde havai fişek atılmasından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti.

        Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

        Polis ekipleri, 5 dönümlük alanda etkili olan yangınla alakalı soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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