Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kent merkezinde bulunan Hac Dağı mevkisinde havai fişek atılmasından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti.
Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Polis ekipleri, 5 dönümlük alanda etkili olan yangınla alakalı soruşturma başlattı.
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