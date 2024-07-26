Tokat'ta çörek otu ve lavanta üreten girişimciler bölgelerindeki çiftçilere örnek oluyor

DURSUN EKREM ER - Tokat'ta çörek otu ve lavanta gibi alternatif ürünler yetiştiren girişimciler, bölgelerindeki çiftçilere de yol gösteriyor.

İl merkezine bağlı Güğümlü köyünde iş insanı Cengiz Bülbül, tıbbi aromatik bitki üretimine yönelerek çörek otu ekimi yaptı.

Üç yıl önce 200 kilo tohumla başladığı çörekotu üretimini bu yıl 1500 dönüm alana taşıyan Bülbül, bal üretimi de gerçekleştiriyor.

Cengiz Bülbül, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin getirisi yüksek bir tarımsal faaliyet olduğunu belirtti.

"Tarımla uğraşıyoruz, tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyoruz. Bu ürettiğimiz tıbbi aromatik bitkilerden de etken madde ekstraktı aynı zamanda da lavanta balı ve çörek otu balı üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 3 sene önce Niksar Ziraat Odası Başkanımız aradı. Bir dağ köyünde 4 çuval, bir köylümüzün elinde çörek otu tohumu olduğunu, bunu da elinden çıkartamadığını söyledi. Biz bu çörek otunu aldık. Analize gönderdik ve şu anda dünya ortalamasının üzerinde bir timokinon (çörek otunun etken maddesi) zenginliği olduğunu gördük bu tohumun. Yaklaşık 3 yıldır tohum çoğaltma çalışması yapıyoruz. Dört çuvalla, 200 kiloyla başladığımız çörek otu tohumunda, bu sene 1500 dönümlük Tokat Güğümlü köyünde çörek otu ekimi yaptık."

Bir köylünün elinde kalan çörek otu tohumları ile bu alana yöneldiklerini anlatan Bülbül, şöyle devam etti:

Güğümlü Köyü Muhtarı Abdullah Kaya, çiftçilerin az maliyetli ve çok kazanç getiren çörek otu ekimine, her yıl bir önceki yıla göre daha çok yönelmeye başladığını söyledi.

Kaya, "Bu köy sadece buğdayla nohut ekiyordu. Bir de ayçiçeği ekiyorduk. Onu da gübreyle mazot parasıyla biçer parasıyla aldığımızın da yüzde 55'ini onlara veriyorduk. Yani gübreye, ilaçlara ama bu ektiğimizde ne gübre var, ne ilaç var. Sadece ekiyoruz. Sadece aldığımız cebimize kalıyor. Sadece bir mazot harcaması var. Çok da güzel geliri var." dedi.