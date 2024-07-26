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        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldüren yeni muhtar ile oğlu tutuklandı

        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:06
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        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldüren yeni muhtar ile oğlu tutuklandı
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        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, tutuklandı.

        Merkeze bağlı Kabatepe köyü muhtarı D.D. ile oğlu A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

        Silahlı kavgada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Tülin Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Merkeze bağlı Kabatepe köyünde dün eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaşmış, Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgada, Mustafa Ceylan öldürülmüş, Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. D.D. ile oğlu A.D. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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