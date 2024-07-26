Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldüren yeni muhtar ile oğlu tutuklandı

Merkeze bağlı Kabatepe köyünde dün eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaşmış, Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgada, Mustafa Ceylan öldürülmüş, Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. D.D. ile oğlu A.D. ise gözaltına alınmıştı.

Silahlı kavgada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Tülin Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.