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        Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:08
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        Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        İddiaya göre Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Mustafa G. ile Mersin'de yaşayan Vesile Y. arasında Atatürk'e hakaret iddiasıyla yaklaşık 2 aydır sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

        Tartışma sonrasında Mustafa G, Vesile Y'ye konum attı.

        Vesile Y, eşi İshak Y. (50), oğlu Hakan Y. (20) ile yakınları Halil İbrahim Y. ve Caner G, Mersin'den otomobille Alacamescitzir Mahallesi'ndeki Günel'in ikametine geldi.

        Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği İshak Y, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğerleri ise olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mustafa G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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