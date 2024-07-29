Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği İshak Y, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğerleri ise olay yerinden uzaklaştı.

Vesile Y, eşi İshak Y. (50), oğlu Hakan Y. (20) ile yakınları Halil İbrahim Y. ve Caner G, Mersin'den otomobille Alacamescitzir Mahallesi'ndeki Günel'in ikametine geldi.

İddiaya göre Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Mustafa G. ile Mersin'de yaşayan Vesile Y. arasında Atatürk'e hakaret iddiasıyla yaklaşık 2 aydır sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

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