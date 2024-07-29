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        Tokat'ın Pazar ilçesinde seracılık kursu açıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:29
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde seracılık kursu açıldı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı.

        Seracılık kursu eğitimleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda başladı.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Kapar, kursa katılım sağlayan üreticilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

        Kapar, "Proje, hibe ve destekler ile ilçemizde seracılık işletmelerinin yaygınlaşması için çalışmalarda bulunuyoruz. Üreticilerimizin de seracılık faaliyetleri ile üretimde ekonomiye çok büyük bir katkıda bulunacaklarına inanıyoruz." dedi.

        Seracılıkla ilgili eğitimleri ziraat mühendisleri Necdet Erdem ve Yusuf Özdemir'in vereceği belirtildi.

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