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        Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor

        Tokat'ın Pazar ilçesinde göletlere 2000 pullu yavru sazan bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:23
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        Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde göletlere 2000 pullu yavru sazan bırakıldı.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe göletlerinin balıklandırılması için çalışmalar sürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynakları ve ürünlerinin korunarak sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Pazar ilçesi Ocaklı köyü ve Üzümören beldesi Pınargözü göletlerine toplam 2000 adet pullu yavru sazan balığı bırakıldı.

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