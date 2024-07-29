Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde göletlere 2000 pullu yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe göletlerinin balıklandırılması için çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynakları ve ürünlerinin korunarak sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Pazar ilçesi Ocaklı köyü ve Üzümören beldesi Pınargözü göletlerine toplam 2000 adet pullu yavru sazan balığı bırakıldı.