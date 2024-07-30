Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta freni boşalan traktör ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine çıktı, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta freni boşalan traktör ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine çıktı, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.

        Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda S.A'nın kullandığı 60 BG 914 plakalı buğday yüklü traktörün freni boşaldı.

        Traktör, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen M.Y. yönetimindeki, plakasız otomobilin üstüne çıkarak durabildi.

        Traktör sürücüsü hafif yaralandı. Traktörün üzerine çıktığı araçta ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan ve yola saçılan buğday temizlendikten sonra yol trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasında canlı yayın görüntüleri ortaya çık...
        Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasında canlı yayın görüntüleri ortaya çık...
        Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor
        Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor
        Tokat'ın Pazar ilçesinde seracılık kursu açıldı
        Tokat'ın Pazar ilçesinde seracılık kursu açıldı
        Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklan...
        Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklan...
        Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
        Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
        Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı
        Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı