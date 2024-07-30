Tokat'ta freni boşalan traktör ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine çıktı, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.
Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda S.A'nın kullandığı 60 BG 914 plakalı buğday yüklü traktörün freni boşaldı.
Traktör, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen M.Y. yönetimindeki, plakasız otomobilin üstüne çıkarak durabildi.
Traktör sürücüsü hafif yaralandı. Traktörün üzerine çıktığı araçta ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan ve yola saçılan buğday temizlendikten sonra yol trafiğe açıldı.
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