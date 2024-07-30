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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan ve Vali Köklü'ye ziyaret

        TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Valisi Abdullah Köklü'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:44
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan ve Vali Köklü'ye ziyaret
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        TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Valisi Abdullah Köklü’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Ünviersitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, göreve yeni başlayan Vali Abdullah Köklü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vali Köklü’ye yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulunarak TOGÜ ve Valilik iş birliklerinin devamlılığını önemsediklerini ifade etti.

        Vali Abdullah Köklü ise nazik ziyaretleri için Rektör Yılmaz’a teşekkürlerini iletti ve ikili iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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