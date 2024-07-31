Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Heniyye için Yeşilyurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heniyye için Yeşilyurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için, Yeşilyurt Merkez Camisi'nde vatandaşlar öğle namazı sonrası saf tuttu.

        İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından kıldırılan namazın ardından tüm şehitler ve Filistin için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan ve Vali Köklü'ye ziyaret
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan ve Vali Köklü'ye ziyaret
        Tokat'ta freni boşalan traktör ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine çıktı,...
        Tokat'ta freni boşalan traktör ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine çıktı,...
        Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasında canlı yayın görüntüleri ortaya çık...
        Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasında canlı yayın görüntüleri ortaya çık...
        Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor
        Pazar ilçesinde göletler balıklandırılıyor
        Tokat'ın Pazar ilçesinde seracılık kursu açıldı
        Tokat'ın Pazar ilçesinde seracılık kursu açıldı
        Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklan...
        Tokat'ta sosyal medyadan tartışmaya girdiği kişiyi öldüren şüpheli tutuklan...