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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "(Heniyye suikastı) Filistin halkının mücadelesine gönül vermiş tüm halklara sabırlar diliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:22 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:22
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tokat'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "(Heniyye suikastı) Filistin halkının mücadelesine gönül vermiş tüm halklara sabırlar diliyorum." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Allah'tan rahmet diledi.

        "Onu katleden, ona bu sabotajı yapan hain İsrail'i telin ediyorum, lanetliyorum." ifadesini kullanan Yılmaz, "Sayın İsmail Heniyye’nin ailesine sabırlar diliyorum. Filistin halkına sabırlar diliyorum. Aslında bu coğrafyanın Filistin halkının mücadelesine gönül vermiş tüm halklarına sabırlar diliyorum." diye konuştu.

        Yerel seçimler sonrası büyükşehir ve illeri tek tek gezdiğini belirten Yılmaz, Sivas'tan Tokat'a geldiklerini yarın da Amasya'ya geçeceklerini anlattı.

        Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeniden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Büyükşehirleri ve illeri tek tek geziyorum. Orada teşkilatlarımız mensubiyet duygusu içerisinde birlikte bir davaya gönül vermiş kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz...Yarın için yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Ama tabii dünde yapılmış olan hataları yapmamak üzere bir yarın planlaması yapıyoruz." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve önceki dönem Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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