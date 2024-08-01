Yeşilyurt Kaymakamlığından yeni evlenen çiftlere destek

Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeni evlenen çiftlere Çeyiz Yardımı Projesi ile destek veriliyor.

Daha öncesinde bakıma muhtaç kişiler için vefa temizlik ve kuaför hizmetleri, Hoş Geldin Bebek Projesi, öksüz ve yetimlere yönelik Kültür Gezisi Projesi ile Bir Dileğim Var Projelerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yeni evlenen çiftlere de destekte bulunmaya başladı.

İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve yeni evlenen ihtiyaç sahibi çiftler için vakıf tarafından 30 bin liraya kadar çeyiz yardımı yapılıyor.