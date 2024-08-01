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        Yeşilyurt Kaymakamlığından yeni evlenen çiftlere destek

        Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeni evlenen çiftlere Çeyiz Yardımı Projesi ile destek veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:30
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        Yeşilyurt Kaymakamlığından yeni evlenen çiftlere destek
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        Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeni evlenen çiftlere Çeyiz Yardımı Projesi ile destek veriliyor.

        Daha öncesinde bakıma muhtaç kişiler için vefa temizlik ve kuaför hizmetleri, Hoş Geldin Bebek Projesi, öksüz ve yetimlere yönelik Kültür Gezisi Projesi ile Bir Dileğim Var Projelerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yeni evlenen çiftlere de destekte bulunmaya başladı.

        İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve yeni evlenen ihtiyaç sahibi çiftler için vakıf tarafından 30 bin liraya kadar çeyiz yardımı yapılıyor.

        Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner, projeyle gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve devletin yanlarında olduğunu hissettirmenin amaçlandığını belirterek, projeden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi çiftlerin nikah kıyılmasına müteakip evlilik cüzdanları ile birlikte Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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