Tokat'ta çocukların kamyonet kasasındaki yolculuğu kameralara yansıdı

Kamyonetin tehlikeli yolculuğu, Karayaka Kavşağı ve D-100 karayolunda da devam etti.

Görüntülerde kız çocuklarından birisinin, kamyonet hareket halindeyken, iç tarafa geçebilmek için bulunduğu yerden kasa ilavesine basarak ayrıldığı anlar da kaydedildi.

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