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        Başçiftlik'te park ve bahçelerde temizlik çalışması yapıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:06
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        Başçiftlik'te park ve bahçelerde temizlik çalışması yapıldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Belediye ekipleri ilçede park ve bahçelerde budama çalışması ve zemin temizliği çalışması yürütüyor.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, vatandaşlar için çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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