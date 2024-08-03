Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
4. Etap TOKİ yerleşkesinde, F.G. idaresindeki 34 PE 7471 plakalı otomobil duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.R.G, N.G. ve S.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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