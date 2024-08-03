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        Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:32 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:32
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        Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        4. Etap TOKİ yerleşkesinde, F.G. idaresindeki 34 PE 7471 plakalı otomobil duvara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.R.G, N.G. ve S.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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