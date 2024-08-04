Tokat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan Şeref Trabzon'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ev, kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.